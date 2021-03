Demonizacija Georgea Sorosa na desnici: Človek, ki je s prestola zrinil Kučana

Ena glavnih teorij zarote, ki so se v zadnjem obdobju razširile med slovensko desnico, se vrti okoli ameriškega milijarderja madžarskega in judovskega porekla Georgea Sorosa. Glede na to, da so še pred kratkim pri nas le redki slišali zanj, kaj šele vedeli, kdo George Soros je oziroma s čim se ukvarja, je transformacija diskurza na slovenski skrajni desnici, kjer je Soros danes tako rekoč sovražnik številka ena, izredno fascinantna.