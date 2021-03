Oboleli imajo lahko zaradi tega številne težave. Pojavijo se lahko nevrološke težave, med katerimi je najpogostejša epilepsija, tudi zaostanek v duševnem razvoju, avtizem, vedenjske motnje in prizadetost delovanja ledvic, pljuč ali jeter. Da bi lahko nadaljevala zdravljenje v Houstonu v Združenih državah Amerike, Magdalena potrebuje 250.000 evrov. V zbiranje sredstev so se vključili domala vsi someščani, najbolj zagnani pa so otroci iz Kosovske Mitrovice. Ti na vsakem vogalu prodajajo knjige, doma spečene piškote in druge sladkarije, plišaste igračke, ročno izdelane zapestnice in številne druge predmete, ki so jih izdelali sami. Do zdaj so zbrali skoraj 30.000 dinarjev, kar je nekaj več kot 250 evrov, a niso izgubili volje. Za prav vsak dan napovedujejo nove in nove akcije, s katerimi želijo prispevati k temu, da bi bilo otroštvo male Magdalene bolj srečno. Med številnimi, ki pomagajo, so prav posebno pozornost vzbudili študenti likovnega, glasbenega in dramskega oddelka Fakultete umetnosti iz Prištine, ki ob trenutnih omejitvah zaradi koronavirusa ustvarjajo in zbirajo sredstva na ulicah Kosovske Mitrovice. Tako lahko meščani spremljajo koncerte na prostem, kupujejo izdelke na prodajni likovni razstavi in obiskujejo ulične predstave na glavnem mestnem sprehajališču. Do zdaj so vsi skupaj zbrali dobro polovico in ne dvomijo, da jim bo uspelo.