V prostoru, ki je bil zatrpan z opeko, je po potresu namreč ostala ujeta Gabrijela Cidrić, zaposlena v občinski upravi. Kruno Stipetić je prišel v Petrinjo skupaj z reševalci in svojim psom Dracom, ki je bil nekaj let pred tem predviden za to, da ga uspavajo, saj je bil v pasjem zavetišču, kjer je bival, zelo agresiven. Ko pa ga je videl Kruno, mu je, trdno prepričan, da gre za izjemnega psa, ponudil še eno priložnost. In ni se zmotil. Ko so začeli takoj po potresu med ruševinami iskati preživele, so Kruna opozorili, da je po vsej verjetnosti ena oseba ujeta v porušeni občinski zgradbi. S psom sta preiskala vse prostore. Prišla sta do zadnjega prostora. Pes je postal nemiren. Dal je vedeti, da je v tem prostoru nekdo, ki potrebuje pomoč. Takoj so prihiteli gasilci in drugi člani Hrvaške gorske reševalne službe ter s sekirami in motorno žago razbili vrata. Prostor je bil do dveh metrov v višino zatrpan z opeko. Pes se je takoj splazil v notranjost in očitno kmalu zatem našel osebo, ki je bila nemočna, saj je zalajal, nato pa sedel poleg nje in jo čuval. Dokler se niso prebili do ženske, ki jo je našel Draco, niso vedeli, ali je živa ali ne, čeprav je Kruno zaradi laježa slutil, da se bo vse srečno izteklo. In se je. Gabrijela je bila živa.