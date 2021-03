S 1600 kvadratnimi metri uporabne površine bodo nova podjetja, ki razvijajo prodorne izdelke, lahko dobila prostor za ustvarjanje. Denar za pokritje približno 70 odstotkov naložbe je priskrbelo gospodarsko ministrstvo, preostalo je prispevala občina, je navedel kočevski župan Vladimir Prebilič.

Kočevski inkubator bo sicer vozlišče tudi drugih kočevskih podjetij, ne le novih. V njem nameravajo namreč pripravljati izobraževanja za potrebe že uveljavljenih podjetij, kot so Yaskawa, Rotis, Koles in druga. »Vsa bodo vključena v to zgodbo, saj ugotavljamo, da je možnosti za medsebojno povezovanje podjetij še veliko in da je to neizkoriščeno,« je pojasnil župan. Kočevski inkubator naj bi tako postal center združevanja, širjenja in promocije idej. Zagotovil bo tudi šest novih delovnih mest, je še dodal Prebilič.