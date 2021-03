Prva povezava spornih domen je bila vzpostavljena v sredo, druga v četrtek. V SDS so za zlorabo izvedeli danes zjutraj in bodo zaradi zlorabe podatkov stranke podali ovadbo zoper neznanega storilca, poročata spletni portal 24ur in Slovenske novice na spletu. V podjetju DHH, ki se ukvarja z domenami in izdelavo spletnih strani, podatkov o tem, kdo stoji za zlorabo, zaradi varovanja osebnih podatkov ne razkrivajo. Na zahtevo pristojnih organov jih bodo izročili njim, je poročal spletni portal 24ur.

Lažni Tomaž Gantar delil članke Nova24TV in napade na STA Medtem se je na twitterju zgodila tudi kraja identitete nekdanjega ministra za zdravje Tomaža Gantarja. Ta je pred dobrim mesecem zapustil to družbeno omrežje, saj potrebe po računu, zaradi prenehanja položaja ministra, ni več videl. Zadnjič je tvitnil 4. februarja. Njegova nekdanja tiskovna predstavnica Nina Stankovič pa je včeraj ugotovila, da se je v vmesnem času na twitterju pojavila popolna kopija Gantarjevega računa. Vzeli so isto ozadje, isto profilno sliko. Skopirali so celo opis uporabnika in spremenili zgolj eno besedo. Od pravega računa se je ponarejeni še najbolj razlikoval po majhni spremembi imena računa. Ponaredek je imel ime @Gantar_Tomaz. Tomaž Gantar je imel okoli 4 tisoč sledilcev, ponarejeni račun 25 sledilcev, a so ga retvitali mnogi, tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Ponarejeni račun je retivtal Janševe objave. S prvim tvitom je delil zdravstveni članek z Nova24TV. Doslej je bilo tvitov 11. Med drugim je retvital Hojsov napad na Večer in Janšev napad na STA. Ponarejeni račun so že prijavili na Twitter, družbeno omrežje pa ga je medtem že zablokiralo. Razmišljajo tudi o prijavi kraje identitete.