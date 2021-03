Na podlagi direktive bi novela uredila nove vrste enotnih dovoljenj za prebivanje in delo ter dovoljenj za začasno prebivanje. Na novo bi se določila izdaja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi iskanja zaposlitve in samozaposlitve za raziskovalca, ki je v Sloveniji zaključil raziskovalno delo, in študenta, ki je v Sloveniji zaključil študij. Obenem bi uredili tudi izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja prostovoljskega dela in zaradi opravljanja pripravništva.

Predlagane so še nekatere spremembe in dopolnitve, Mateja Ribič z ministrstva za delo je med njimi izpostavila zaposlovanje tujcev neposredno iz evidence brezposelnih oseb. Vlada to predlaga zaradi zlorab sistema v praksi, ko delodajalec delavce po devetih mesecih odpusti, po treh mesecih pa vnovič zaposli. »Takšna optimizacija stroškov s strani delodajalcev v času, ko ni sezone, ni upravičena,« je dejala.

Na novo se določa tudi možnost umika soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo k veljavnemu enotnemu dovoljenju za prebivanje in delo ali k pisni odobritvi v primeru dalj časa trajajočega obdobja, ko tujec ni vključen v sistem socialnega zavarovanja na podlagi svojega dela.