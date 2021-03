Bundestag je tako zdaj z zakonom prepovedal operacije, ki bi otroku spremenila telesne značilnosti na način, da bi ustrezal ali moškemu ali ženski. Izjeme so možne le, če tovrstne operacije medicinsko ni mogoče preložiti na čas, ko se bo otrok lahko o tem odločil sam, in če zeleno luč za to prižge posebna interdisciplinarna komisija.

Kot je utemeljil poslanec vladajočih krščanskih demokratov (CDU) Paul Lehrider, bodo s tem ljudem zagotovili spoštovanje pravice do samoodločanja o svojem telesu in jih obvarovali pred nepotrebnimi posegi.

Zakon so podprli tudi opozicijski liberalci (FDP), medtem ko so se Zeleni in v Levici vzdržali, ker po njihovem mnenju ne zagotavlja dovolj zaščite tistim, ki jih zadeva. Sicer pa cilj zakona podpirajo.

Edino v skrajno desni AfD so nasprotovali zakonu. Kot je utemeljeval predstavnik stranke Martin Reichard, je zakonska rešitev »ideološka zabloda na račun najboljših interesov otroka«, še navaja dpa.