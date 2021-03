Znanstveniki bolnišnic Massachusetts General ter Brigham and Women's, Inštituta Ragon pri MGH ter univerz MIT in Harvard so študijo izvedli na primeru 131 žensk, ki so bile cepljene s cepivi Pfizer/BioNTech ali Moderne. 84 jih je bilo nosečih, 31 jih je dojilo, 16 pa ni bilo ne nosečih ne doječih. Študijo so izvajali med 17. decembrom lani in 2. marcem letos, povzema ameriška mreža CNN na svoji spletni strani.

Pri nosečnicah in doječih materah se je po cepljenju razvila približno enaka količina protiteles v primerjavi z ženskami, ki niso bile noseče. Količina protiteles je bila tudi znatno večja od tiste, ki jo običajno izmerijo pri nosečnicah, ki zbolijo za covidom-19, so ugotovili znanstveniki.

»Kot kaže, so ta cepiva očitno zelo učinkovita pri teh ženskah,« je rezultate komentirala raziskovalka Inštituta Ragon, Galit Alter. Poleg tega so znanstveniki tudi ugotovili, da so nosečnice oz. doječe matere protitelesa na covid-19 prenesla tudi na svoje dojenčke. Protitelesa so potrdili tako v mleku kot v placenti, še navaja CNN.