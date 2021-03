Predstavnika ministrstva za finance in obrambo sta poslancem predlog novele zakona predstavila v četrtek zvečer. Neposredni proračunski uporabniki praviloma ne smejo prevzemati obveznosti v breme proračunov prihodnjih let, a pri vojaški opremi so dobavni roki tudi leto in pol, poleg tega so dobave praviloma razdeljene v daljše časovno obdobje, je povedala Kristina Šteblaj s finančnega ministrstva.

Zdaj je v zakonu o izvrševanju proračuna zapisano, da kot izjema od omejitev prevzemanja obveznosti veljajo tudi pogodbe za investicije v Slovensko vojsko na podlagi posebnega zakona. Potem ko je ustavno sodišče januarja zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v vojsko začasno zadržalo, pa zdaj vlada predlaga, naj kot izjema od omejitev prevzemanja obveznosti veljajo pogodbe za investicije, predvidene s splošnim dolgoročnim programom opremljanja in razvoja Slovenske vojske ter srednjeročnim obrambnim programom za njegovo izvedbo.

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Uroš Lampret je pojasnil, da gre za tiste projekte, ki jih je DZ že pred leti zapisal v strateške dokumente vojske. Predvsem pa je potrditev predlaganih sprememb po njegovih besedah potrebna, da bi lahko kupili taktično transportno letalo, ki pa se ne bo uporabljalo le za potrebe vojske.