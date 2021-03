Aleksander Čeferin o tem, da je 90 odstotkov Slovencev pozitivnih

“Vedno pravim, da opažam, da je devetdeset odstotkov prebivalcev Slovenije pozitivnih. Seveda ne covid pozitivnih, temveč govorim o pozitivnih, optimističnih ljudeh. A tisti, ki so pozitivni in optimistični, niso tako glasni. Glasni so negativci, primitivci – ljudje, ki žalijo druge ljudi, jih ponižujejo. Jaz ne bi bil obupan nad slovenskim narodom, obupan sem nad tistimi, ki … No, niti ne obupan, za to je že malce prepozno.”