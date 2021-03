Kakšen bo program delovanja nove poslanske skupine, bo predvidoma jasno v popoldanskih urah, ko bodo Janja Sluga, Igor Zorčič, Jurij Lep in Branislav Rajić podali izjavo za javnost. Razmere v stranki SMC so se sicer zaostrovale že dalj časa. Čeprav je predsednik SMC Zdravko Počivalšek še pred nedavnim zagotavljal, da je stranka enotna, se je kmalu pokazalo, da temu vendarle ni tako. Po tem, ko je Počivalšek neuspešno poskušal zamenjati vodjo poslanske skupine Slugo, so včeraj omenjeni trije poslanci podprli interpelacijo kulturnega ministra Vaska Simonitija in s tem dali jasen znak, da imajo drugačne poglede od ostalega dela stranke

Na včerajšnji seji sveta SMC, kjer so razpravljali o programski prenovi, omenjenih treh poslancev ni bilo. Z njihovim odhodom se je že včeraj sprijaznil Počivalšek, ki je dejal, da »gre SMC naprej, z njimi pa so lahko tisti, ki so na ladji. Ne more biti nekdo pri nas in igrati za dve ekipi.« Počivalšek je ob odhodu treh svojih poslancev danes na twitterju zapisal, da svet stranke SMC ni podprl njihovega pogleda na prihodnost stranke, zato so ti sklenili nadaljevati svojo pot v opoziciji. »To spoštujem in jim želim vse dobro,« je dejal Počivalšek, in dodal, da so za novega vodjo poslanske skupine SMC izbrali Gregorja Periča, za namestnico vodje pa Mojco Žnidarič ter začeli prenovo SMC.

Trem poslancem SMC se bo v novi ekipi pridružil Jurij Lep, ki je zapustil poslansko skupino stranke upokojencev DeSUS. Lep je že pred nekaj dnevi potrdil, da se s Slugo pogovarja o ustanovitvi poslanske skupine nepovezanih poslancev.