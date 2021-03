Čeprav je premier Janez Janša že pred časom vztrajal, da se njegovo zaslišanje na delovni skupini evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic opravi v živo in z njegovo fizično prisotnostjo v Bruslju, si je premislil.

Še pred dnevi se je evropskemu parlamentu opravičil, da se ne bo udeležil današnjega zasedanja delovne skupine, ki bo že drugič govorila o svobodi medijev v Sloveniji, ker ga zaradi fizične odpovedi vrha EU ne bo v Bruselj. A danes bo tam vendarle gostoval – tako kot včeraj na evropskem svetu – preko videopovezave. Skupaj z ministrom za kulturo Vaskom Simonitijem bo evropskih poslancem tako predstavil tudi svoj pogled na medijsko svobodo v Sloveniji.

V evropskem parlamentu so nam pojasnili, da si je Janša premislil pred dnevi. Kaj je bil razlog, da je vendarle pristal na udeležbo preko videokonference, niso vedeli pojasniti. Kot smo izvedeli, je potrditev udeležbe premiera in ministra prišla po ustaljeni diplomatski komunikaciji preko stalnega slovenskega predstavništva v Bruslju. V Janševem kabinetu razlogov za spremenjeno odločitev premiera niso obrazložili.

Razprava s pričetkom ob 13.30 bo trajala tri ure. Janša in Simoniti bosta nastopila kot zadnja govorca, potem ko bodo člani delovne skupine zaslišali Barbaro Štrukelj, odgovorni urednico STA, Igorja Kadunca, generalnega direktorja RTV Slovenija, Boruta Rončeviča, član nadzornega sveta RTV Slovenija, pravnico in strokovnjakinjo za medijsko pravo Natašo Pirc Musar, Igorja Pirkoviča iz Združenja novinarjev in publicistov, varuha človekovih pravic Petra Svetino in vrhovno državno tožilko Mirjam Kline kot predstavnico Društva državnih tožilcev Slovenije. Razpravo bomo na tem mestu spremljali v živo.

Zgolj v nekaj tednih bo to že tretja obravnava o stanju svobode medijev v Sloveniji v evropskem parlamentu.