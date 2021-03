Tampi, branilki naslova se je v Dallasu obetala vsaj točka, ki pa so jo izgubili minuto in 21 sekund pred koncem, ko je tekmo odločil Roope Hintz. S tem je tudi končal serijo 12 zaporednih zmag ruskega vratarja Andreja Vasilevskija in upanje, da bi Rus lahko prišel do rekordnega števila zaporednih uspehov, rekord znaša 14 tekem.

Boston je zaradi težav z okužbami in preloženih obračunov odigral šele prvo tekmo v tem tednu, v njej je moral še petič v sezoni priznati premoč otočanom iz New Yorka, ki so tekmo odločili v podaljšku. Po prvi tretjini so gosti zaostajali z 0:2, nato s tremi zaporednimi goli prišli na prag zmage, da bi jo dosegli že v rednem delu, jim je dve minuti in dve sekundi pred koncem preprečil Anders Bjork. Kar pa ekipi iz New York ni uspelo v rednem delu, jim je v podaljšku, že v 21. sekundi ga je odločil Anthony Beauvillier.

Še bolj prepričljivo je bilo v četrtek drugo newyorško moštvo, Rangers so Philadelphio premagali kar z 8:3. Švedski as Mika Zibanejad je postavil rekord lige, proti istemu tekmecu je še na drugi drugi zaporedni tekmi vknjižil šest točk, k zmagi je prispeval tri gole in tri podaje, vse zadetke pa je dosegel ob številčni premoči njegove ekipe. Švedu je isti dosežek uspel tudi 17. marca, ko je njegov klub letalce premagal z 9:0.