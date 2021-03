Jezerniki trenutno igrajo brez obeh največjih zvezdnikov, LeBrona Jamesa in Anthonyja Davisa. Medtem ko bo slednji nazaj na parketu v roku dveh do treh tednov, ESPN poroča, da bo 36-letni James manjkal še vsaj mesec dni.

Na domačem parketu so prvaki doživeli četrti zaporedni poraz v ligi. Boljši so bili košarkarji Philadelphia 76ers (32-13), pri katerih še naprej manjka odlični center Joel Embiid. Ob vseh odsotnostih se je ob zmagi gostov s 109:101 najbolje znašel Danny Green z 28 točkami (8 trojk). Pri Lakers je 25 točk dosegel Kyle Kuzma. Prvakom se vrh zahodne konference vse bolj izmika, z razmerjem 28-17 so na četrtem mestu. Na vrhu so Utah Jazz (32-11).

Miami v težavah Na vzhodu pa je v težavah Miami. Po petem zaporednem porazu so zdrsnili pod polovično uspešnost v rednem delu (22-23), a ohranili sedmo mesto. Dvoboj s Trail Blazers (26-18) je bil povsem izenačen po treh četrtinah, nato pa je Miami z delnim izidom 11:0 na polovici zadnje četrtine prišel do vodstva 10 točk (110:100). Toda Portland se je v vsega dveh minutah vrnil v igro, v končnici pa je po izenačenju najboljšega strelca domačih Bama Adebaya (29 točk je dodal tudi Tyler Herro) na 122:122 odgovornost prevzel Damian Lillard, a zgrešil trojko. Oglasila pa se je sodniška trojka, saj je Trevor Ariza napravil osebno napako ob metu izjemnega košarkarja iz Oaklanda. Zadel je vse tri proste mete, Miamiju pa ni ostalo dovolj časa za izenačenje.