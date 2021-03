Volitve kot cepivo

Z interpelacijo ministra za kulturo Vaska Simonitija se je po dveh dneh zaključil proces merjenja moči med opozicijo in vladajočo koalicijo. Z vladne perspektive bi po tretjem neuspelem poskusu odstavitve člana ministrskega zbora včeraj morali nazdravljati z žlahtno kapljico, a bodo v koaliciji ritual zmagoslavja verjetno preskočili. Ministri vladne koalicije SDS, SMC in NSi so preizkušnjo sicer prestali, a za kakšno ceno!