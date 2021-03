Zelo pestremu tednu v odnosih Evrope in ZDA ob obisku ameriškega zunanjega ministra Antonyja Blinkna v Bruslju je piko na i postavil predsednik Joe Biden z napovedano sinočnjo udeležbo na evropskem svetu, ki zaradi novega koronavirusa sicer poteka na daljavo. Po napovedih so bile glavne teme odnosi s Kitajsko in Rusijo (tudi plinovod Severni tok 2, kjer so pogledi različni) ter podnebne spremembe, pri katerih bi strani morda najlažje našli skupni jezik, oziroma stanje zavezništva nasploh. Udeležba voditeljev držav nečlanic na vrhu je redka, sploh če ne gre za kandidatke za članstvo, zato je v Bidnovem nastopu tudi precej simbolike, sploh po obdobju posebej zapletenih odnosov stare celine z njegovim predhodnikom. Vendar to še ne pomeni, da je položaj zdaj nenadoma bistveno bolj preprost.

Ena glavnih tem v transatlantskih odnosih je zdaj Kitajska, ki jo je v središče postavil uradni Washington. Janka Oertel iz Evropskega sveta za zunanje odnose (ECFR) ocenjuje, da skuša Bidnova administracija vzpostaviti mednarodno koalicijo enako mislečih, ki bi naslovila izzive, ki jih Peking predstavlja mednarodnemu redu in globalni ekonomiji, kot je zapisala v komentarju na spletni strani mislišča. Dodala je, da Evropa sprva morda ni bila tako navdušena nad pobudo, kot so v Washingtonu pričakovali, da pa se to spreminja tudi zaradi povračilnih sankcij, ki jih je proti Evropejcem sprejel Peking.

Pozitivna sporočila evropskega sveta Turčiji

Evropski voditelji so včeraj govorili tudi o Turčiji. Ankari so ponudili pozitiven razvoj v odnosih, če se razmere ne bodo ponovno zaostrovale, konkretne odločitve pa napovedali junija. Izpostavili so sicer tudi, da vladavina prava in temeljne pravice ostajajo ključna skrb. Pripravljeni so na razpravo o posodobitvi carinske unije, na dialog o vprašanjih v skupnem interesu, na primer o javnem zdravju, podnebju in boju proti terorizmu, ter na krepitev stikov med ljudmi in mobilnosti, kar namiguje na možnost vizumske liberalizacije, so zapisali v izjavi.

Zdaj sicer mineva pet let od sklenitve pakta, po katerem je Turčija ustavila migracije proti Evropski uniji v zameno za denar in obljube o približevanju Uniji. Vmes so se odnosi spet poslabšali, posebej z Grčijo in Ciprom zaradi napetosti v Sredozemskem morju. Biden je že nakazal, da na Turčijo računa, rekoč, da je pomembna članica zavezništva. ba, sta