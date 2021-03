Naporno umirjanje žogic »cepitvene vojne«

Voditelji članic Evropske unije so se na vrhu dogovorili za pospešitev proizvodnje cepiv v EU in za izboljšanje hitrosti cepljenja prebivalstva. Prav tako so potrdili okrepljeni mehanizem za izvoz cepiv in se načelno dogovorili za korekcijski mehanizem dobave cepiv.