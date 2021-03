Evropsko prvenstvo, ki bo potekalo od 4. do 20. novembra 2022, bo prvič v zgodovini ženskega rokometa potekalo v treh državah, zadnjič pa bo nastopilo 16 reprezentanc, kajti leta 2024 jih bo premierno igralo kar 24. Na Euru 2022 bodo štiri predtekmovalne skupine gostili Ljubljana (Arena Stožice, zmogljivost 12.840 gledalcev), Celje (Zlatorog, 5800), Podgorica (Morača, 5000) in Skopje (dvorana Borisa Trajkovskega, 6170). Vse tekme drugega (glavnega) dela tekmovanja bodo v Ljubljani in Skopju, v Stožicah pa bosta tudi obe polfinalni tekmi ter dvoboja za zlato in bronasto kolajno.

Od 16 držav, ki bodo nastopile na EP 2022, so si štiri že zagotovile neposredno uvrstitev: Slovenija, Severna Makedonija in Črna gora kot (so)organizatorice tekmovanja ter Norveška kot aktualna prvakinja Evrope. Za preostalih dvanajst prostih mest se bo potegovalo 24 reprezentanc: 21 je že znanih, tri pa bodo po koncu igranja v treh predkvalifikacijskih skupinah. V vsaki od šestih kvalifikacijskih skupin bodo po štiri reprezentance, po dve najboljši iz vsake pa si bosta priigrali tudi vozovnico za Euro. Kvalifikacije se bodo začele oktobra letos, s šestim krogom pa se bodo končale aprila 2022.

Kvalifikacije za EP 2022 za ženske, skupina 1: Rusija, Švica, Poljska, Litva, skupina 2: Danska, Romunija, Avstrija, zmagovalka predkvalifikacij 3 (Ferski otoki, Izrael, Finska), skupina 3: Nizozemska, Nemčija, Belorusija, zmagovalka predkvalifikacij 2 (Grčija, Italija, Bosna in Hercegovina, Latvija), skupina 4: Francija, Hrvaška, Češka, Ukrajina, skupina 5: Španija, Madžarska, Slovaška, zmagovalka predkvalifikacij 1 (Portugalska, Kosovo, Luksemburg, Ciper), skupina 6: Švedska, Srbija, Islandija, Turčija.