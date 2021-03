ACH Volley danes ob 18. uri v gosteh začenja lov na svojo 17. zaporedno, skupno pa že 18. državno zvezdico. Kljub temu da so Ljubljančani v sezono krenili z višjim proračunom od lanskega in z eno najmočnejših zasedb v zadnjih sezonah, so redni del letos izredno kakovostnega domačega tekmovanja končali drugi, mesto v finalu pa si zagotovili po ogorčenem boju in treh tekmah s kamniškim Calcitom. Prvo mesto po rednem delu in vloga prvega nosilca končnice je pripadla letošnjemu hitu prvenstva Merkur Mariboru, ki bo v primeru morebitne odločilne pete tekme lahko računal na prednost domačega igrišča. »Finali se ne igrajo, ampak zmagujejo. Prvo mesto po rednem delu je rezultat tega, kar smo v naši dvorani gradili zadnjih šest mesecev. Zavedamo se naših kvalitet in ne bežimo od vloge favorita,« zatrjuje trener Maribora Sebastjan Škorc.

Kluba sta letos sicer odigrala štiri medsebojne tekme. Izid v zmagah je 2:2, ACH Volley pa je dobili najpomembnejšo, finale srednjeevropske lige. Ljubljančani bi zaradi tega lahko bili v rahli psihološki prednosti, na roko pa jim gredo tudi zdravstvene težave Štajercev, ki so v polfinalu proti Anhovem ostali brez enega svojih najboljših posameznikov, libijskega korektorja Ahmeda Ihbajrija. »Menim, da smo bili na pravi poti, žal pa se je sedaj vse postavilo na glavo. V štirih dneh smo morali na novo sestaviti našo igro, ampak to ne pomeni, da se predajamo in v finale vstopamo z belo zastavo. Imamo fenomenalne igralce, ki se bodo temu prilagodili. Ni nam lahko, vendar smo optimistični in na igrišču bomo dali vse od sebe. Gremo po zmago, saj če bi razmišljali o predaji, ne bi bili pravi športniki,« obljublja Škorc.

Nekdanji odbojkar in pomočnik selektorja slovenske vrste Alberta Giulianija recepta za zmago razumljivo ne želi izdati, a zatrjuje, da so v zadnjih dneh našli ustrezne rešitve in tako vsaj deloma zapolnili nastalo vrzel v napadu. »Določene stvari smo prilagodili, nekateri igralci pa bodo morali dati še več od sebe in prispevati še kakšno dodatno točko. Imamo recept proti ACH Volleyju in tako kot ves klub zaupam svojim igralcem. Pri nas ni trenerjev, ni igralcev in uprave, ampak smo vsi ena družina, ki diha kot eno. Verjamem, da lahko prikažemo dobro odbojko in iztržimo pozitiven izid,« še dodaja trener vijoličnih, prepričan, da je že skrajni čas, da se državna lovorika po sezonah 1991/1992 in 1992/1993 znova vrne na Štajersko.