Potem ko je koronavirus v prvem delu letošnje sezone lige NBA močno vplival na potek, saj so se okužili številni igralci, zaradi česar je moralo vodstvo lige prestavljati tekme, se je to v zadnjem obdobju spremenilo. Situacija glede epidemije se v ZDA na splošno izboljšuje, tudi zavoljo uspešne politike cepljenja, saj je vsaj en odmerek prejelo že okoli 84 milijonov Američanov oziroma več kot 25 odstotkov tamkajšnje populacije.

Med njimi je vse več igralcev lige NBA. Vodstvo lige jih k cepljenju spodbuja in poudarja prednosti, ki jih bodo zaradi tega deležni. Med drugim jim v primeru cepljenja ne bo več treba nositi mask v zaprtih prostorih, znova bodo lahko obiskovali restavracije in nakupovalne centre, ob tesnem stiku z okuženo osebo pa jim ne bo treba v karanteno. Očitno so pri tem uspešni, saj so se do zdaj za cepljenje odločili pri ekipah New Orleans, Atlanta, Portland in Miami, željo pa izražajo tudi druge.

Dallas še naprej v dobri formi Dallas Luke Dončića je še naprej v dobri formi. Moštvo iz Teksasa je na zadnji tekmi ugnalo Minnesoto (128:108), na zadnjih 19 obračunih pa je bilo uspešno kar štirinajstkrat in se vse bolj približuje območju v zahodni konferenci, ki zagotavlja mesto v končnici. Zaradi letošnje skrajšane sezone, v rednem delu bo namesto 82 le 72 tekem, bodo moštva, ki bodo v zahodni in vzhodni konferenci zasedla mesta med sedem in deset, odigrala dodatne tekme za zadnji dve vstopnici za izločilne boje. Dallas je trenutno sedmi. Dve mesti višje je Denver, pri katerem Vlatko Čančar še naprej dobiva minute za dokazovanje. Pri zadnjem porazu proti Torontu (111:135) je na parketu preživel slabih sedem minut in dosegel tri točke. Slabše gre v zadnjem obdobju Miamiju Gorana Dragića, ki je bil pred tekmo s Portlandom danes ponoči v nizu štirih zaporednih porazov. Slovenski košarkar je zadnji tekmi izpustil zaradi bolečin v hrbtu. Moštvo s Floride ne najde prave strelske forme, saj je ob zadnjih porazih za tri točke metalo zgolj z 28-odstotno uspešnostjo, a trenerja Erika Spoelstre to ne skrbi, saj pravi, da se bo igralcem slej ko prej odprlo.

Bjelica in Oladipo v Miami, Reddick v Dallas V ligi NBA se je sicer včeraj iztekel rok za menjave. Miami je iz Houstona v zameno za Kellyja Olynyka in Averyja Bradleyja pripeljal Victorja Oladipa, iz Sacramenta pa v zameno za Moeja Harklessa in Chrisa Silvo srbskega krilnega košarkarja Nemanjo Bjelico. Dallas je iz New Orleansa dobil ostrostrelca JJ Reddicka in Italijana Nicoloja Mellija, v zameno pa dal Jamesa Johnsona, Wesa Iwunduja in izbor v drugem krogu na enem izmed prihodnjih naborov. Denver se je okrepil z Aaronom Gordonom iz Orlanda, v zameno pa dobil Garyja Harrisa, RJ Hamptona in izbor v prvem krogu na enem izmed prihodnjih naborov. Orlando je sicer krenil v popolno prenovo, saj je v Chicago poslal prvega zvezdnika ekipe Nikolo Vučevića, v Boston pa Francoza Evana Fournierja.