Precej svež je še spomin na minulo sezono, saj se je končala pred vsega tremi meseci. Zaradi pandemije koronavirusa je bila ena bolj nenavadnih v zgodovini formule 1, a je kljub temu postregla z že znanim razpletom. Svetovni prvak je še sedmič prepričljivo postal voznik Mercedesa Lewis Hamilton, ki je v skupnem seštevku slavil z več kot stotimi točkami prednosti pred moštvenim kolegom Valtterijem Bottasom, in se postavil ob bok rekorderju Michaelu Schumacherju. S 95 uvrstitvami na najvišjo stopničko je po zmagah že prehitel Nemca in v novo sezono vstopa kot najboljši dirkač vseh časov, z morebitnim osmim naslovom pa bi si kultni status le še utrdil.

»Letos mineva trideset let od prve dirke mojega očeta v formuli 1, zdaj sem pred debijem tudi sam. Občutek, da lahko dirkam v formuli 1, je neverjeten. Skušal bom pokazati svoj potencial in postati ne le boljši dirkač, ampak tudi boljša oseba. Komaj čakam, da krenem v svojo prvo sezono,« pred nedeljsko preizkušnjo navdušenja ne skriva Mick Schumacher .

Po doslej videnem primat Hamiltona najbolj ogroža Max Verstappen, ki je pri Red Bullu v Sergiu Perezu dobil novega moštvenega kolega. A to je le ena od številnih kadrovskih rošad pred začetkom nove sezone, saj bodo s povsem enako vozniško zasedbo kot lani zgolj tri moštva. Od Ferrarija se je po šestih sezonah poslovil Sebastian Vettel, ki si je službo našel pri novi ekipi Aston Martin (pred tem Racing Point), njegov sedež pri rdečih iz Marinella pa je po odhodu iz McLarna zapolnil Carlos Sainz. Del dirkaške smetane bo zopet dvakratni svetovni prvak Fernando Alonso, ki bo pod pokroviteljstvom Renaulta z Estebanom Oconom dirkal za Alpine, Daniila Kvyata pa bo pri Alpha Tuariju zamenjal novinec Juki Tsunoda. Za povsem nov tandem so se odločili pri Haasu, kjer so se za sodelovanje zahvalili Romainu Grosjeanu in Kevinu Magnussenu, za volan pa posadili 22-letna Nikito Mazepina iz Rusije in svetovnega prvaka formule 2 ter sina Michaela Schumacherja, Micka.

Na papirju se naloga Hamiltona ne zdi prezahtevna, a testiranja pred sezono so pokazala, da srebrne puščice čaka še kar nekaj neprespanih noči v garaži. Poleg okvar sta imela njihova dirkalnika v Bahrajnu težave z oprijemom, za najhitrejšima red bulloma pa na krog zaostala tudi za več kot sekundo. »Nikoli nisem maral testiranj, saj mnogo raje dirkam. A letos se je zgodilo najbrž prvič, da sem si zaželel več testnih dni. Resnica je, da ne bomo vedeli, v kakšnem stanju smo, dokler ne bomo opravili prvih kvalifikacij,« pravi Lewis Hamilton .

Bo proračunska kapicapremešala razmerje moči?

Nova sezona sicer prinaša tudi nove spremembe pravil. Ta zaradi pandemije koronavirusa morda ne bodo tako radikalna, kot je sprva načrtovalo vodstvo tekmovanja, a utegnejo vseeno premešati razmerje moči. Največjo novost nedvomno prinaša uvedba tako imenovane proračunske kapice, ki bo omejila letni proračun moštev na 145 milijonov dolarjev, znesek pa se bo do leta 2023 znižal še za dodatnih deset milijonov dolarjev. Da bi prvenstvo postalo še razburljivejše, so povrhu vpeljali tudi lestvico, s katero bodo najuspešnejše ekipe pred novo sezono imele na voljo manj časa za testiranje v vetrovnikih od najslabših. »Ni skrivnost, da pozdravljamo uvedbo proračunske kapice, saj nam omogoča, da lahko tudi v prihodnje tekmujemo in ostajamo konkurenčni. Zadnjih 12 mesecev smo se zelo trudili, da ostanemo v dorečenih finančnih okvirih, saj smo bili tudi mi prisiljeni v rezanje stroškov,« priznava šef McLarna Andreas Seidl.

Kar se tiče tehničnih novosti na bolidih, bodo te letos minimalne. Za razliko od lani je prišlo do manjših sprememb na podvozju, nekoliko manjša pa bosta sprednje in zadnje krilo, s čimer bodo imeli dirkalniki slabši oprijem. S tem želijo preprečiti ustvarjanje prevelikega podtlaka, ki je vodilo do prevelike obrabe gum.