Na sobotni tekmi v Nižnjem Tagilu je bila Križnarjeva tretja, mesto pred njo pa je bila Takanašijeva, ki je takrat prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku s prednostjo 15 točk (686:671). Toda že naslednji dan se je 21-letna skakalka iz Delnic v Poljanski dolini spet zavihtela na prvo mesto v svetovnem pokalu: na drugi tekmi v Nižnjem Tagilu je bila druga, Japonka tretja, Slovenka pa si je priskakala tudi pet točk prednosti (751:746). A veselje je najprej pokvaril pozitivni test na koronavirus glavnega trenerja Zorana Zupančiča (že drugič v manj kot mesecu dni), za nameček pa se je nato v prisilni samoosamitvi znašla cela slovenska reprezentanca.

Zdravstvene oblasti v Rusiji so na srečo že naslednji dan preklicale izolacijo za vse, zato je lahko reprezentanca z vlakom (vožnja je trajala več kot 12 ur) odpotovala proti Čajkovskemu, kjer se danes začenja zadnje dejanje desete sezone svetovnega pokala za ženske. Danes ob 13. uri bo najprej posamična tekma na srednji skakalnici, jutri ob isti uri ekipna, v nedeljo ob 8. uri pa še druga posamična preizkušnja na veliki napravi. Uvod v veliki finale so bile včerajšnje jutranje kvalifikacije, na katerih je bila najboljša Avstrijka Marita Kramer (98,5 metra, 119,3 točke), s 660 točkami tretja v skupnem seštevku svetovnega pokala. Druga je bila Križnarjeva (89/105,4), Takanašijeva pa je bila šele osma (87,5/95,1).

Tudi vseh pet preostalih slovenskih reprezentantk se je skozi kvalifikacije uvrstilo na današnjo tekmo: Ema Klinec je bila šesta (89,5/97,8), Špela Rogelj sedma (87,5/95,1), Urša Bogataj 15. (84/91,2), Katra Komar je kvalifikacije končala na 26. mestu (81/79,5), Jerneja Repinc Zupančič pa na 37. (76/71,8). Križnarjeva je odlično formo potrdila že na uradnem treningu (v prvi seriji je bila druga, v drugi pa najboljša), zato optimistično pričakuje zadnji dve posamični tekmi v boju za kristalni globus. »Rumena majica je spet pri meni in zdaj jo moram obdržati do konca,« pravi simpatična in nasmejana Nika Križnar, ki je na zadnjih sedmih posamičnih tekmah v Hinzenbachu, Rasnovu in Nižnjem Tagilu sedemkrat stala na zmagovalnih stopničkah: po dvakrat je bila prva in tretja, trikrat pa druga.

Poleg boja Nike Križnar za veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu imajo Slovenke možnost osvojiti tudi prestižno zmago v pokalu narodov. Trenutno so na prvem mestu z 2268 točkami, imajo pa 31 točk prednosti pred Avstrijo in kar 215 pred tretjeuvrščeno Norveško. Toda Skandinavke nimajo več nobenih možnosti za skok na vrh, saj bodo v Čajkovskem nastopile brez poškodovane Eirin Marie Kvandal (zmagovalka Ljubnega) in bolne Maren Lundby (svetovna prvakinja z velike skakalnice v Oberstdorfu).