23. festival dokumentarnega filma: Za varnost otrok

Festival dokumentarnega filma v sekciji aktualnih, družbenokritičnih filmov ponuja na ogled kar dva filma, ki se dotikata problematike varnosti sodobnih otrok. Film Neprebojen sicer le posredno, saj pred nami razgrne avdiovizualni katalog varnostne industrije, ki v ZDA servisira šole in ponuja osupljiv nabor varnostnih pripomočkov in usposabljanj, od mini razrednih zaklonišč do neprebojnih šolskih miz, od zapletenih varnostnih sistemov šolskih stavb do tečajev uporabe orožja za učitelje. Todd Chandler v minimalistični maniri razgrne vso paleto izdelkov, ki jih industrija za masten denar ponuja šolam, da bi se zaščitile pred strelskimi pohodi pobezljanih najstnikov. V prikazano ne vpleta lastnega komentarja, a ga gledalec med vrsticami vendarle lahko zasluti v perverzni logiki »klin se s klinom izbija«, ki na mladostniško zlorabo orožja odgovarja z – le še več orožja.