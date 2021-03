Potem ko je DeSUS decembra zapustila Janševo koalicijo, so po neuspešni konstruktivni nezaupnici s kandidaturo njihovega zdaj že nekdanjega predsednika Karla Erjavca za predsednika vlade sporočili, da bodo zmerna opozicija. Tako podpirajo predloge vlade, ki so tudi del koalicijske pogodbe, ki so jo sami sopodpisali v času vstopa v Janševo vlado.

V vladi pa je ostal minister za kmetijstvo Podgoršek. Dokler uživa podporo poslanske skupine DeSUS, lahko dela naprej v vladi, saj je tudi vez s poslanci, je 12. marca dejal Janša.

Erjavec je večkrat v funkciji predsednika stranke povedal, da bo Podgoršku v skladu s statutom prenehalo članstvo v stranki, če bo ostal na funkciji ministra. Statut stranke namreč določa, da mora v primeru izstopa DeSUS iz vladne koalicije njen minister odstopiti. Če tega ne stori, mu preneha članstvo v stranki.

Podgoršek je večkrat doslej navedel, da je v prvi vrsti strokovnjak in ne politik, ter bo tako deloval tudi v prihodnje, če mu bo dana možnost. Konec februarja je v izjavi spomnil, da ga je za to funkcijo nagovorila poslanska skupina.

Po odstopu Karla Erjavca DeSUS začasno zastopa Anton Balažek. Iz DeSUS je sicer danes izstopil tudi nekdanji podpredsednik stranke in nekdanji minister za zdravje Tomaž Gantar.

DeSUS ostaja sredinska stranka z zmerno opozicijsko držo

Članice in člani so se na današnjem izvršnem odboru tudi seznanili s programom aktivnosti stranke do kongresa, ki bo predvidoma junija. Kot so sporočili iz stranke, program predvideva krepitev osnovnega poslanstva stranke, ki postavlja v ospredje skrb za upokojence, ranljive skupine in medgeneracijsko sodelovanje.

Aktivnosti vključujejo projektno sodelovanje in dialog z vsemi strankami ter civilnimi združenji za doseganje programskih ciljev DeSUS, predvsem na aktualnih področjih, kot so pokojnine, okrevanje po epidemiji covida-19 in dolgotrajna oskrba starejših. Pri tem DeSUS ostaja sredinska stranka z zmerno opozicijsko držo in se zavzema za varovanje pravne in socialne države, so zapisali.

Kot so napovedali, bodo v okviru priprav na kongres okrepili stike s članstvom in organizacijami v posameznih regijah. Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe bo v tem času pripravila tudi predloge morebitnih sprememb in dopolnitev statuta stranke. Izvršni odbor je ob tem sprejel sklepe, ki so potrebni za izvedbo kongresa in jih bo prihodnji teden obravnaval in potrdil še svet stranke.