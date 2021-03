Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zasebnega partnerja občine Ig ni izbralo na zadnjem razpisu za dodelitev koncesije opravljanja varstva v domovih za starejše. »Glede nepridobitve koncesije sem zelo razočaran, kajti vsi smo vložili veliko truda, predvsem pa je v tem prostoru dom za starostnike nujno potreben. Med našimi upokojenci bo veliko razočaranje, ko bodo izvedeli, da je ta projekt padel v vodo,« je neuspeh zasebnega partnerja Lobiuma na državnem razpisu komentiral ižanski župan Janez Cimperman.

Zakaj je bil Lobium neuspešen na razpisu, Cimperman ne ve. »Kot sem seznanjen, je bila vloga popolna in ni imela negativne ocene. Kaj pa je bil vzrok za zavrnitev, verjetno ne bom nikoli izvedel,« je dejal Cimperman, ki pa po eni strani ni presenečen, da ižanskemu projektu ni bila podeljena koncesija. »Med samim postopkom priprave dokumentov za podpis pogodbe za gradnjo doma z zasebnim partnerjem so se name vršili pritiski ene od svetniških list, naj ne podpišem pogodbe z zasebnim partnerjem, ker ima država sedaj namenjenega veliko denarja in bo sama gradila,« je dodal Cimperman, ki pa ni poimensko navedel imena svetniške liste.