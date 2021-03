Predsednik republike Borut Pahor je danes predsednike parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin povabil na tretje srečanje glede ukrepanja v epidemiji covida-19. Z ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem in svetovalno skupino za covid-19 pri ministrstvu se bodo sestali v nedeljo dopoldne. Popoldne naj bi vlada obravnavala predloge svetovalne skupine.

V LMŠ menijo, da so takšni sestanki v normalnih razmerah dobrodošli. »Ne pa v razmerah, ko koalicija na sejah državnega zbora ob obravnavi protikoronskih paketov ne podpre skoraj nobenega predloga opozicije. Toliko o ponujeni roki sodelovanja. Sodelovanje se kaže z dejanji v državnem zboru in ne z golimi besedami na Brdu,« so zapisali v odzivu.

Predsednik stranke Marjan Šarec je v odzivu na Twitterju nanizal več predlogov in rešitev, ki jih predlaga LMŠ. Ključen izziv je čim prejšnje cepljenje večine državljanov. »Vlada naj opravi svoje delo. Potrebe po srečanjih na Brdu ne vidimo,« so zapisali v stranki. Pogovora se ne bodo udeležili.

Fajonova pisala Pahorju Predsednica SD Tanja Fajon je v pismu predsedniku republike poudarila, da je vlada povsem ignorirala pričakovanja, ki jih je predstavila na zadnjem sestanku. »Vlada tako ne upošteva predlogov stroke in opozicije, ampak želi s temi srečanji predvsem legitimirati svoje početje,« je zapisala. Svojo udeležbo na nedeljskem sestanku je v pismu pogojila z zavezo vlade, da ta takoj prekliče kaznovanja in represijo zaradi omejitev državljanskih pravic, vključno z ukinitvijo policijske ure. Pričakuje tudi 100-odstotno izplačilo bolniškega nadomestila zaradi preventivne samoizolacije, prav tako želi spremenjeno strategijo cepljenja. Meni, da morajo vodilno vlogo prevzeti epidemiologi. Prav tako pričakuje učinkovito in pravično gospodarsko pomoč. Dodala je še, da najbolj očitno težavo pri upravljanju epidemije predstavlja nezaupanje ljudi vladi. Slovaška predsednica Zuzana Čaputova je v podobnih razmerah prevzela odgovornost in premierja Igorja Matoviča pozvala k odstopu, je zapisala in dodala: »Morda je še čas, da pred nedeljo tudi vi razmislite o tem«.

Bratuškova želi slišati pojasnila o napakah v drugem valu Tudi predsednica SAB Alenka Bratušek je odgovorila, da brez ključnih podatkov in informacij na naslednjem sestanku ne morejo sodelovati. Pojasnila je, da so na zadnjem srečanju na Brdu pri Kranju želeli slišati predvsem pojasnila o napakah v drugem valu, da se jih v prihodnje ne ponavlja. Presenetilo jih je, da člani strokovne skupine na vprašanja niso odgovarjali, ampak so pripravili le skupne in splošne odgovore, ki jih v stranki že poznajo. »Zakaj niso želeli ali smeli odgovoriti na naša vprašanja, ne vem, me pa skrbi, da imajo pripravljeno analizo, kaj je šlo v drugem valu narobe in je ne smejo pokazati. Še bolj me skrbi, da te analize vlada nima, kar pomeni, da gre v tretji val zopet nepripravljena,« je zapisala. Bratuškova je še dodala, da so v stranki dokazali, da so pripravljeni na pogovor. »Toda za pogovor sta vedno potrebni obe strani in na žalost naše želje niso bile slišane, naša vprašanja pa niso dobila odgovorov, ki bi nam omogočali sodelovanje pri kreiranju rešitev,« je poudarila.