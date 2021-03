Dve težavi na območju Industrijske cone (IC) Laze v Kranju nujno potrebujeta rešitev. Ker industrijski obrati po besedah pristojnih uporabljajo greznice, ki onesnažujejo vodo in okolje, je nujna gradnja kanalizacije. K onesnaženosti vode svoje prispevajo tudi stara odlagališča odpadkov, a je sanacija slednjih po besedah župana Kranja Matjaža Rakovca v pristojnosti države.

Okoljevarstveniki razmišljajo o referendumu

Rakovec je včeraj na spletni novinarski konferenci povedal, da je MO Kranj v ponovljenem postopku pridobila gradbeno dovoljenje za prvo fazo gradnje kanalizacije v IC Laze. Idejno zasnovo obnove cestne in komunalne opreme na tem območju so na občini izdelali že leta 2014 in ju prav tako načrtovali v dveh fazah. Štiri leta pozneje je občina pridobila vsa soglasja in gradbeno dovoljenje ter rezervirala 650.000 evrov v proračunu. Vendar pa so se v organizaciji Alpe Adria Green (AAG) pritožili na ministrstvo za okolje, kjer so njihovo prošnjo zavrnili, zato so sprožili upravni spor. Upravno sodišče je zadevo vrnilo v ponovno odločanje kranjski upravni enoti. »Pravkar izdano gradbeno dovoljenje še ni pravnomočno,« opozarja župan. Ko bo, bodo pripravili razpis za izvajalca del. Kdaj bi se dela lahko začela, si ne upa napovedovati.

V organizaciji AAG in Civilni iniciativi Laze po besedah Marka Špolada načrtovani gradnji kanalizacije še vedno nasprotujejo, razmišljajo celo o pripravi referenduma. Prepričani so namreč, da bi bila gradnja kanalizacije, ki bi se priključila na obstoječi sistem v Stražišču, preveč tvegana, saj imajo ob obilnejšem deževju tamkajšnji prebivalci že zdaj težave. »Ne odklanjamo gradnje kanalizacije, ampak zahtevamo dvocevno moderno rešitev od izliva do izvora,« prizadevanja opisuje Špolad.