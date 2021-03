Na ljubljanski mestni občini so tudi letos zagnali spomladansko okoljsko akcijo Za lepšo Ljubljano, v okviru katere se vsako leto med 22. marcem, svetovnim dnevom voda, in 22. aprilom, svetovnim dnevom Zemlje, zvrstijo številne čistilne akcije in dogodki, ki v ospredje postavljajo skrb za okolje. Zaradi epidemije novega koronavirusa in veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb bo program letos prilagojen, so se pa na občini odločili, da v ospredje akcije postavijo (ne)odgovorno ravnanje z odpadki.

Zelene površine bolj onesnažene

Na terenu so namreč opazili, da so nekateri posamezniki v času epidemije postali brezbrižni glede ravnanja z odpadki, predvsem z uporabljeno embalažo hrane za s seboj, ki jo puščajo vsepovsod in pozabljajo, da sodi samo v koše ali zabojnike za odpadke. Lani so denimo na občini samo na javnih zelenih površinah zbrali kar 50 ton odpadkov več kot leta 2019. »Smetenje in odlaganje odpadkov tja, kamor ne sodijo, negativno vpliva na naše okolje in zdravje ljudi, ogroža živali ter dodatno obremenjuje komunalne delavce,« so jasni na občini, kjer občane ob tem pozivajo, naj odpadke v primerih, ko so zabojniki in ulični koši že polni ali pa imajo večje kose embalaže, odnesejo s seboj.

Za Bežigradom bo čistilna akcija potekala že danes in jutri, 26. in 27. marca. Prebivalci bodo danes med 16. in 18. uro čistili Savsko naselje, Zupančičevo jamo, sosesko BS3 in Brinje, jutri med 9. in 12. uro pa še območje Kranjčeve ulice med Štajersko in Vojkovo cesto. Na Barju bodo medtem večjo čistilno akcijo izvedli v organizaciji četrtne skupnosti Rudnik. Kot poudarjajo organizatorji, bo dogodek potekal v skladu z vsemi ukrepi za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom, čistilno akcijo pa načrtujejo v soboto, 10. aprila, med 9. in 13. uro. Čistili bodo območje ob Ižanski cesti od Jurčkove ceste do Hauptmance, spodnji del Peruzzijeve ulice, Lahovo pot ter Mihov, Rebekov in Brglezov štradon, Črno vas, Lipe, območje Hauptmance, Dolgega brega, Črne poti in Poti do Kozlerjeve gošče. Očistili in uredili bodo tudi okolico nastajajočega Centra Barje ter bregove Iščice in Farjevca. Če bo epidemiološka slika takrat neugodna ali pa bo slaba vremenska napoved, bodo akcijo prestavili na drug datum.