Po besedah Pavlinove so v Termitu veseli, da je prišlo do te odločitve. »Vedno smo vedeli, da je vse, kar delamo, v skladu z zakonodajo, vsi monitoringi so bili vedno v zakonsko določenih mejah, vedno smo se trudili za dobro okolja,« je dejala.

Arso je zoper Termit vodil postopek zaradi odgovornosti za sanacijo okoljske škode in zaradi odgovornosti za preprečitev nevarnosti za nastanek okoljske škode. Julija 2019 je Arso objavil rezultate analize, ki so pokazali onesnaženost tal, podzemnih in izcednih vod, med drugim visoko presežene vsebnosti nevarnih snovi, kot so težke kovine, kadmij, cink, arzenik in fenoli v zemlji. »Jasno je, da bo s strani Arsa izdana odločba za sanacijo tega območja,« je povedal takratni okoljski minister Simon Zajc. Inšpektorat za okolje in prostor je na podlagi analize Termitu prepovedal obratovanje naprave za predelavo odpadkov na območju peskokopa Drtija. Termit je analizo ves čas zavračal kot nestrokovno.