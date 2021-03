Ups! v Cukrarni

Performerji Gledališča Ane Monro so se minuli torek vrnili na kraj zločina – v Cukrarno. V neposredni bližini prenavljajoče se stavbe, ki je bila pred več kot stoletjem ustvarjalno središče pesnikov moderne, je namreč septembra lani potekal del festivala Ana Desetnica 2020 – Okvir poletja. Nedavno je tako Anin Gledališki pevski zbor, sestavljen iz vrhunskih uličnih pevcev in godcev, tam ponovno izvedel svojo »muzikalno ulično prestavo zunaj okvirov« Ups!. Kot je vidno na fotografiji, so prišli v tem zunajserijskem dogodku na dan samosvoja čudaškost, burna domišljija in notranji impulzi nastopajočih muzičarjev, obilno podloženi s humorjem. Predstava je bila tokrat del programa tridnevne mednarodne spletne konference o izobraževanju na področju sodobnih performativnih uličnih umetnosti SAWA#5; različni slušatelji so si jo lahko ogledali prek spletnega prenosa. Hkrati pa je bil performans skromna napoved 24. mednarodnega festivala uličnega gledališča Ana Desetnica, ki bo v bližini Cukrarne gostoval od 30. junija do 3. julija. šum