Mislim tudi na nepotrebne smrti v preteklosti. Zanima me, ali bo Janša v svojem novem muzeju namenil prostor Toniju Merlaku, pilotu sestreljenega helikopterja. Spominjam se, kako je menda lagal pri Krkovičevem zaslišanju, tožila ga je pilotova vdova, da do sestrelitve in še leto pozneje ni nič vedel o Merlakovem nameravanem prestopu v Teritorialno obrambo, v času, ko je bil obrambni minister, pa je na RTV razlagal, da so bili z ubitim pilotom v stiku in da so bili s prestopom seznanjeni.

Vendar Janša ni edini, pa nočem s tem manjšati njegove krivde, lažne informacije in lažni podatki so namreč pogosto orodje politikov, ki hočejo ohraniti ali pridobiti zaželeno, tudi podpornike, se izogniti odgovornosti in posledicam. Sedanja vlada ima v tem vodilno vlogo. Zaradi moči še na tak pokvarjen način krojijo našo usodo. Na vrhu lestvice laži in manipulacij verjetno kraljuje predsednik vlade. Kako naj mu verjamemo, da je kot zdravstveni minister takoj in brezpogojno naročil dodatne količine cepiv, izkazalo pa se je, da je Slovenija v resnici »izpustila« skoraj milijon odmerkov? Zaradi tega je manj ljudi cepljenih, znašli pa smo se že v tretjem valu. Moral bi odgovarjati za posledice.

Sledi mu notranji minister Hojs, ki kar naprej namerno zavaja. In Počivalškovo zagotavljanje: »To ne bo koalicija ene stranke, kot tudi ne koalicija enega predsednika.« (Kaj vse so se z Janšo dogovarjali že pred Šarčevim odstopom?) Je izjava, da zavod za blagovne rezerve »ne more izvajati neposrednih finančnih transakcij na Kitajsko«, neznanje ali laž? Pa trditev ministra Simonitija, da so mu kulturniki z »instalacijo« grozili s smrtjo? In tako naprej.

Lagati jim pomagajo poslanci. Prepričali smo se o umazani dvojni igri poslancev DeSUS, zlasti Franca Jurše in Ivana Hršaka, a nihče ne more prekositi Janševih. Milan Zver laže, da bo Levica kriva za posledice pri črpanju evropskih sredstev, če ji bo uspelo dokazati, da v Sloveniji ni vladavine prava, in ne Janša, ki razgrajuje vse demokratične institucije. Če ste spremljali interpelacijo »najboljšega ministra« vseh časov Janeza Ciglerja Kralja, ste slišali lažnivo propagando Eve Irgl: ne podrejajo si podsistemov, ampak jih normalizirajo in demokratizirajo (po potrebi SDS). Ne rušijo demokratičnih postulatov in standardov, ampak jih krepijo (v avtokracijo). Pred leti nismo izvedli lustracije (zato jo oni danes, pa bi morali najprej lustrirati Janšo), ki bi bila potrebna za vzpostavitev demokratičnega sistema in tudi zaradi učinka narodove katarze… Dokaz, da oni »krepijo« demokracijo, je najvišji indeks »demokratičnosti«, kadar vlado vodi Janša. In napoved za prihodnost? Ker so vsi koalicijski partnerji naredili pomembne premike v svojih resorjih, si državljani (!) zaslužimo, da bodo to nadaljevali v naslednjem mandatu.

SDS se s polno paro pripravlja na volitve, že združuje »satelite« na desnici. Počivalšek je kljub svoji alergiji na »ekoteroriste« (njegovo poimenovanje »sovražnikov«), vzel za svojega sekretarja Andreja Čuša iz stranke Zeleni Slovenije, dela skupine strank »Povežimo Slovenijo«. Se jim bo mrtva SMC pridružila? Tudi Janševa občudovalka Pivčeva je ustanovila svojo stranko in napovedala boj proti korupciji. (Kako ironično, z njo je imela probleme sama: afere Sript, Vinakras…). Mogoče bo še umirajočo DeSUS, ki jo je vrgla z mesta predsednice, blagohotno posvojila. Janša pa menda obljublja vsem, ki mu bodo zvesti, denar za volilno kampanjo. Če bodo opozicijske stranke samo neaktivne opazovalke in če ne bo demokratična javnost strnila sil, se bo njihov razdiralni pohod res nadaljeval še v naslednjem mandatu. Od nas je odvisno, ali jih bomo ustavili in jim to preprečili.

Polona Jamnik, Bled