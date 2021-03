Lani je jezdila na valu naklonjenosti, da se je končno našla ena pisig in prijazna Ptujčanka, ki je dala nogo večnemu Erjavcu. Pozneje je še nekaj časa uživala podporo usmiljenih Samarijancev – z mano vred –, potem pa se je pod pritiskom opozicijskega establišmenta odločila za harakiri.

Jezdila pa je tudi na valu antipatij tistih, ki so v njej videli skorumpiranko in kolaborantko. A v vsakem primeru je bila v središču pozornosti. Naklonjene in nenaklonjene. In to ji je zameglilo pogled in slabo vplivalo na njeno sposobnost presoje. Naša dežela je posledica samovšečne in zmotne predpostavke Aleksandre Pivec, da je pogrevanje pozornosti, s katero so jo zasipavali, priložnost za nadaljevanje njenega meteorskega vzpona.

Toda zdaj ni več razlogov, da bi šla komu na živce, niti da bi bila komu všeč. Aleksandra Pivec ni več motnja. Ni več disruptivna. Zdaj je samo še prazen obet in obljuba brez obveznosti, ki ji moramo verjeti na lepe oči in frizuro. Samo še pretendentka. Ena izmed mnogih, ki se spoznajo na Indijo Koromandijo.

A teh wannabejev ne ločimo več. Enkrat je to Druga priložnost Mistra 0,88%, drugič spet Dobovškova Dobre države, pred dvema mesecema pa recimo Povežimo Slovenijo. Se še spomnite? No, to. Tako bo šla v pozabo tudi Aleksandra Pivec. fokuspokus.si