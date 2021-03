Srečni Nemci, ker imajo takšno carico za kanclerko. Nas uboge Slovence pa opravičilo našega vodstva za vse napake v času epidemije spisano čaka v zalimani in neodprti kuverti v enem od skrivnih predalov vladnega kabineta, kjer ga bodo naši zanamci našli čez 50 let in ga bodo v zgodovinske učbenike umestili v obdobje, ko smo imeli najbolj modro politično vodstvo v zgodovini.