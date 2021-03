Tanja Starič o tem, da politične stranke na družbenih medijih obračunavajo z novinarji

“Določeni centri moči, še posebej politične stranke, na lažnih profilih na družbenih omrežjih napadajo in diskreditirajo javne osebe z lažnimi, praviloma pa tudi skrajno nesramnimi trditvami in ocenami. Še posebej brutalno se to dogaja ženskam. Novinarskim kolegom na primer očitajo predvsem pristranskost, ženskam pa vse - videz, starost, pomanjkanje inteligence, znanja. Na sporočila nalepijo fotografije, ki naj bi dokazovale, kakšna strašila smo.”