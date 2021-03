»Zakaj v zapleteni situaciji komunicirati z depešami, pismi in s prehitrimi čestitkami, ki domačo javnost poleg epidemije dodatno razburjajo? Zakaj ne gasite požara med STA in Ukomom, pač pa ga podpihujete?« je na začetku tedna predsednika vlade v državnem zboru spraševala Janja Sluga iz stranke SMC. »Malo mimo je poslušati nasvete o komuniciranju šefice poslanske skupine stranke z enoodstotno podporo v javnosti predsedniku vlade in predsedniku stranke, ki ima tridesetkrat večjo podporo,« ji je oponesel Janša, kar je izzvalo odziv celo pri predsedniku stranke SMC. »S predsednikom vlade bom opravil pogovor o njegovi izjavi, ki je bila žaljiva in tudi škodljiva za prihodnje odnose v koaliciji,« je napovedal Zdravko Počivalšek.

Gospodarski minister je dejal, da od predsednika vlade pričakuje več discipline in samokontrole, Janša pa je kljub temu svojo komunikacijo še zaostril, ko je na twitterju poobjavil zapis, ki promovira nasilje nad poslanko. »Če še niste vedeli, Janja Sluga poučuje Janeza Janšo komunikacijo. Se mi zdi, da bi se ji dve, tri okol kepe lepo prilegli,« se je glasil retvit. V stranki SD so poobjavo označili kot strahopetno, do sedaj pa z izjemo odziva medijev in nekaterih političnih oseb resnejše obsodbe premierjeve komunikacije ni bilo. »Do kdaj bosta tiho @DrKustecin #Kozlovic, ko PV blati in ponižuje vajino kolegico @JanjaSl? Ali vama je res vseeno? Ženske bi morale držati skupaj in stopiti ena za drugo, ko nas ponižujejo. Taka dejanja terjajo jasen in oster odziv!« je v zvezi s tem ministrici za šolstvo in za pravosodje na twitterju pozvala poslanka Alenka Bratušek. Predsednica stranke SAB se sicer redno odziva na seksizem in druge sporne izmenjave, enako pa ne moremo razširiti na veliko večino preostale politike, ki s tišino daje legitimnost sovražni komunikaciji.

Do kdaj bosta tiho @DrKustec in #Kozlovic, ko PV blati in ponižuje vajino kolegico @JanjaSl? Ali vama je res vseeno? Ženske bi morale držati skupaj in stopiti ena za drugo, ko nas ponižujejo. Taka dejanja terjajo jasen in oster odziv! pic.twitter.com/lyuJL1VCEr — Alenka Bratušek (@ABratusek) March 23, 2021