Po podatkih izraelskega ministrstva za zdravje je skoraj pet milijonov ljudi prejelo dva odmerka cepiva, več kot pet milijonov pa jih je prejelo prvi odmerek cepiva. Po podatkih statističnega urada v Izraelu živi približno 9,3 milijona ljudi. Več kot 800.000 jih je koronavirus prebolelo.

Približno 30 odstotkov izraelskega prebivalstva je mlajšega od 16 let in ta skupina doslej še ni bila cepljena. Izraelska kampanja cepljenja se je začela decembra in velja za eno najuspešnejših na svetu. Število novih primerov okužb s koronavirusom in hudo bolnih bolnikov se je v zadnjih tednih občutno zmanjšalo.