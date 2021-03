V sredo so opravili tudi 27.645 hitrih antigenskih testov. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je naraslo na 882, po torkovih podatkih je namreč znašalo 855.

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 sodelujejo minister za zdravje Janez Poklukar, mag. Tjaša Žohar Čretnik, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak.

Današnja vladna novinarska konferenca o stanju glede koronavirusa v Sloveniji

Poklukar: Čim preje cepiti starejše od 60 let

Na novinarski konferenci je sprva spregovorila vladna govorka Maja Bratuša. Sprva je spregovorila o sklepih, ki jih je vlada sprejela včeraj. Povedala je, da je trenutno epidemiološko stanje najboljše v posavski regiji, v rdeče pa so obarvane tri regije: koroška, obalno-kraška in goriška regija. Sedem dnevna incidenca je še vedno v porastu in sedaj znaša 882 okužb. V bolnišnicah se trenutno zdravi 501 bolnik, od tega 106 na intenzivni negi, umrli so štirje bolniki.

Minister za zdravje Janez Poklukar je najprej potrdil, da smo zakorakali v tretji val porasta okužb s koronavirusom. »Posledično stroka in politika skušamo delati korake za obvladovanje epidemije.« V bolnišnicah je znova opažen porast covidnih bolnikov, predvsem se v zadnjem času hitro širi tako imenovani angleški sev virusa. » Če vemo, da do rezultatov prihajamo z desetdnevno zamudo, glede na zapleten tehnološki postopek, potem je ta odstotek bistveno večji in je verjetno odločilen za situacijo v katero gremo,« je dejal o porastu angleškega seva.

Minister se je nato posvetil predstavitve strategije cepljenja v Sloveniji, kjer je poudaril, da moramo kar se da hitro cepiti starejše od 60 let. Sicer je dejal tudi, da je Slovenija po precepljenosti med boljšimi državami v Evropi. Precepljenost Slovenije glede na en odmerek cepiva je 14-odstotna, večina regij je med 13 in 17 odstotki. Dodal je še, da v Slovenijo prihaja novo cepivo Johnson & Johnson, za katerega je znano, da je za zaščito dovolj že zgolj en odmerek cepljenja. Dodal je tudi, da so odpravili starostne omejitve pri cepljenju z AstraZeneco, kar pomeni, da so vsa cepiva rezervirana za vse prebivalce.