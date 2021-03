Google se je lani zavezal, da bo pri digitalizaciji, rasti in iskanju novih poslovnih poti pomagal 10 milijonom ljudi in podjetij po Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Samo v Srednji in Vzhodni Evropi je v letu 2020 pomagal več kot 250.000 ljudem razvijati digitalne veščine ali preiti na digitalno usmerjeno kariero. Včeraj je Google v sklopu svoje filantropske organizacije Google.org Simbiozi predal sredstva v višini 134.000 evrov. Simbioza bo s prejetimi sredstvi okrepila in z digitalnim znanjem opremila vse generacije v Sloveniji. Pri tem pa prek medgeneracijskega sodelovanja, solidarnosti in spodbujanja vseživljenjskega učenja poseben poudarek namenjajo razvoju digitalnih veščin in dostopnosti novih tehnologij starejšim.

Izboljšanje digitalne pismenosti

S prepoznavanjem pomena medgeneracijskega sodelovanja in digitalnih veščin bo Google.org podprl Simbiozin projekt 'Simbioza: S spletom naproti letom', s katerim bodo starejši izboljšali digitalno pismenost ter postali "neustrašni" uporabniki storitev, orodij in interneta na področju informacijske in komunikacijske tehnologije. Kar bo posledično povečalo socialno vključenost in aktivno sodelovanje starejših v družbi, hkrati pa izboljšalo poznavanje digitalnih veščin tudi med mladimi. Osvojeno znanje in veščine bodo starejšim iskalcem zaposlitve in upokojencem omogočile, da povečajo svoje digitalne spretnosti za daljšo ali boljšo zaposljivost, socialno reaktivacijo ali vstop v svet zagonskih podjetij.

»Nekateri pravijo, da življenje ni pravljica in lahko bi se strinjali – je umetnost povezovanja pikslov ter šivanje gobelina v zgodbo o stikih in odnosih. S podporo Google.org bomo lahko ustvarili še eno lepo zgodbo o strpnosti, spoštovanju, zaupanju in solidarnosti, hkrati pa osrečili starejše in opolnomočili mlade,« je na današnjem dogodku povedala Katja Pleško, direktorica, Simbioza.

»V podjetju Google verjamemo, da bi morala tehnologija igrati pomembno vlogo v življenju ljudi in življenje tako tudi izboljšati. Nenehno nas navdihujejo načini, kako ljudje s tehnologijo iščejo znanje, raziskujejo svoje strasti in svet okoli sebe ali pa si preprosto olajšajo vsakdanje življenje pri izkoriščanju tehnoloških priložnosti,« je povedala Metka Svetlin, vodja marketinga, Google Adriatics. In dodala: »Nepovratna sredstva za Simbiozo bodo imela velik vpliv na družbo - in tehnologija lahko ta učinek še poveča.«