V prvi tretjini se je v SAP Centru v San Joseju odvijal izenačen boj, v nadaljevanju pa so gostitelji zagospodarili na igrišču in povedli s 4:1. Poleg Kana sta v polno zadela še Rudolfs Balcers in Tomas Hertl. Obe ekipi sta se pomerili tudi pred dnevi, tudi tedaj je bil boljši San Jose, ki je zmagal z 2:1.

Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je za ekipo iz LA igral dobrih 22 minut in sprožil tri strele proti vratom morskih psov. Kralji so na zadnjih sedmih tekmah doživeli že peti poraz, na današnjem lokalnem dvoboju pa sta se med strelce vpisala Alex Iafallo in Adrian Kempe, medtem ko je Drew Doughty zbral dve podaji.

V noči na četrtek so bile na sporedu še štiri tekmi. Pittsburgh je zanesljivo premagal Buffalo s 5:2 in mu prizadejal 15. zaporedni poraz. Pri pingvinih sta po gol in podajo prispevala Sidney Crosby in Zach Aston-Reese, vratar Tristan Jarry je zbral 26 obramb.

V ligi NHL so 14. zaporednih porazov nazadnje doživeli Carolina Hurricanes v sezoni 2009/10, New York Islanders v sezoni 2010/11 in Buffalo Sabres v sezoni 2014/15.

Neslavni rekord si lastijo Winnipeg Jets, ki so v sezoni 1980/81 doživeli kar 30. zaporednih porazov. Winnipeg pa je na današnji tekmi v Vancouvru visoko slavil s 5:1.

V Rogers Areni je blestel Andrew Copp, ki je dosegel kar štiri gole, enega je prispeval še Mark Scheifele. Izkazal se je tudi vratar Connor Hellebuyck z 38 obrambami, za nemočne gostitelje je edini gol v izdihljajih tekme dosegel Nils Höglander.

Ottawa je z odlično predstavo v zadnji tretjini na kolena položila Calgary s 3:1. V zadnjih dvajsetih minutah so gole dosegli Josh Norris, Chris Tierney in Nikita Zajcev, za goste pa je edini gol prispeval Mark Giordano.

Minnesota je po hudem boju ukanila Anaheim s 3:2. Pri gostiteljih sta se izkazala Jared Spurgeon in Ryan Suter. Prvi je dosegel dva gola, drugi pa dve podaji.

Tekma med Montrealom in Edmontonom je bila zavoljo okužb igralcev z novim koronavirusom prestavljena na drug termin.