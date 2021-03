Cleanshelf trenutno upravlja z naročninami SaaS svojih strank v višini 700 milijonov dolarjev. Rešitev omogoča avtomatizirani pregled vseh aplikacij SaaS v podjetju, kar poenostavlja njihovo upravljanje in omogoča optimizacijo virov. Spletna platforma podjetja Cleanshelf idealno dopolnjuje rešitev podjetja LeanIX za upravljanje portfelja aplikacij (Application Portfolio Management), ki izvršnim direktorjem za področje informatike in financ pomaga nadzorovati decentralizirani ekosistem programske opreme. S prevzemom podjetja Cleanshelf je družba LeanIX zdaj prva ponudnica v panogi poslovno-informacijske arhitekture podjetij, ki svojim kupcem ponuja že pripravljeno rešitev za upravljanje storitev SaaS.

»Tehnologija za upravljanje rešitev SaaS podjetja Cleanshelf in rešitev za upravljanje portfelja aplikacij družbe LeanIX se idealno dopolnjujeta,« pojasnjuje izvršni direktor družbe LeanIX André Christ , in dodaja: »Nova ponudba velikim organizacijam omogoča višjo stopnjo avtomatizacije, s tem pa tudi izboljšuje kakovost podatkov portfelja aplikacij, kar pri tradicionalnih orodjih za poslovno-informacijsko arhitekturo podjetij predstavlja nenehni izziv. Manjše in mlajše družbe pa zdaj lahko svoj portfelj aplikacij upravljajo še hitreje, saj se lahko zanesejo na neposredno zajemanje svojega nabora storitev SaaS brez dolgotrajne implementacije rešitve.«

Usmerjeni k večjim podjetjem

Ustanovitelj in izvršni direktor družbe Cleanshelf Dušan Omerčević se družbi LeanIX pridružuje kot podpredsednik produktnega razvoja za področje upravljanja programske opreme kot storitve in direktor za Slovenijo. Vodil bo tudi slovensko pisarno v Ljubljani, ki zaposluje velik del dosedanje razvojne ekipe družbe Cleanshelf. »Zelo se veselimo, da bomo postali del družine LeanIX,« je poudaril in dodal: »Z našo tehnologijo, ki je popolnoma skladna s postopkom revizije SOC 2, smo močno usmerjeni k večjim podjetjem. Ta vizija se popolnoma sklada z vizijo družbe LeanIX, ki ji lahko rečemo, da je kot Googlov zemljevid za IT. Celotni bazi kupcev družbe LeanIX pa lahko takoj zagotovimo dodano vrednost.«