Interpelacija ministra Vaska Simonitija: Sistematična razgradnja slovenske kulture

Ob interpelaciji ministra za kulturo Vaska Simonitija smo pregledali leto njegovega delovanja in izpostavili deset točk, ki so ključne za razumevanje občutka, da minister pogosto deluje v nasprotju z javnim interesom ali celo načrtno uničuje slovensko kulturno in medijsko krajino.