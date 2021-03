Če ne bi bilo koronavirusa, bi nogometna Slovenija vso noč rajala po odmevni zmagi nad Hrvaško. V Stožicah je padel eden od najatraktivnejših nasprotnikov, ki se je pred tremi leti izkazal s srebrom na svetovnem prvenstvu v Rusiji. Varovanci selektorja Matjaža Keka so z zgodovinsko prvo zmago nad Hrvaško odločno začeli kvalifikacije za šampionat 2022 in so na vrhu skupine izenačeni z Rusijo.

Slovenija je z enako postavo kot v zmagoviti izvedbi lanske lige narodov začela bojazljivo, kot da bi preveč spoštovala uglednega tekmeca. Hrvaška je v moreči tišini praznih Stožic hitro zagospodarila na igrišču in v zaporednih akcijah izigravala slovensko vrsto. Ko je Vlašič po desetih minutah preigraval v kazenskem prostoru in nevarno streljal, je vratarja Oblaka rešila vratnica. »Bližje, bližje,« je bil s klopi vse bolj glasen Matjaž Kek. Slovenija je kočljive situacije reševala z izbijanjem dolgih žog na prazne tribune, nato pa tekmeca presenetila z vodstvom. Iličić je potegnil domače v napad, sodeloval je tudi Šporar, Lovrić pa je s pomočjo Brozovića zadel v daljši kot hrvaških vrat. Slovenija je z golom ublažila silovit pritisk Hrvaške, ki je še naprej ohranjala pobudo, a ob čvrsti domači obrambi ustvarila malo izrazitih akcij za izenačenje. Zelo zanesljiv je bil Oblak, ki je s kapetanskim trakom pravi poveljnik Kekove zasedbe.

Hrvaški selektor Zlatko Dalić je v drugem polčasu vse svoje zvezdnike usmeril v napad in večinoma so bili igralci obeh moštev zgolj na slovenski polovici igrišča. Kockasti so kombinirali na različne načine, vendar se jim je ob strnjeni in organizirani postavitvi sosedov zatikalo z iskanjem zadnje poteze. Slovenski nogometaši so porabili ogromno moči za krčevito branjenje svojega gola, saj je izenačenje viselo v zraku. »Ne popuščajmo,« je soigralce dvajset minut pred koncem spodbujal Jasmin Kurtić, ki je bil na sosedskem derbiju med najglasnejšimi. »Bravo, fantje. Pazite na disciplino,« se je na novinarsko tribuno slišalo Jana Oblaka.

V zaključku tekme je igrala le še Hrvaška, medtem ko Slovenija ni imela igralca, ki bi stopil na žogo in jo zadržal v svoji posesti. To so bile peklenske minute za slovensko reprezentanco, ki s sedanjo generacijo še ni bila bližje tako veliki zmagi. Na koncu je zdržala s kolektivnim duhom in v Stožicah so odmevali iskreni kriki veselja celotnega slovenskega moštva.