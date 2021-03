Slovenska reprezentanca je prvi dan finala svetovnega pokala v smučarskih skokih na letalnici presegla pričakovanja. Selektor Robert Hrgota si je želel, da bi se skozi včerajšnje kvalifikacije na današnjo tekmo prebilo sedem izmed 13 njegovih varovancev, danes jih bo na startno klop sedlo kar deset. Toliko Slovencev je bilo na tekmi na letalnici v Planici tudi leta 2018.

Timi Zajc je zavriskal od veselja

Bor Pavlovčič je decembra Planico po svetovnem prvenstvu zapuščal razočaran in s solzami v očeh, včeraj pozno popoldne, ko je vse bolj stiskal mraz, je bil nasmejan do ušes. V kvalifikacijah je bil tretji za Japoncem Rjojujem Kobajašijem in Nemcem Markusom Eisenbichlerjem, potem ko je bil tudi v obeh serijah med najboljšimi desetimi. »Odličen dan. Občutki so bili pravi, vse sem delal tako, kot si želim. Tam, kjer sem decembra pristajal, me vleče še naprej. Imam dobro osnovo, da vse skupaj nadgradim in stopnjujem do nedelje. Nekajkrat letos sem že pokazal, da znam skočiti na stopničke. Še bolj kot uvrstitev me zanima, da uživam in letim čim dlje, ker s tem pride tudi rezultat,« je bil jasen Bor Pavlovčič, za katerega je Planica resnično domače igrišče, saj je član ND Rateče Planica. Zelo zadovoljen je bil s sedmim mestom tudi prvi zvezdnik slovenske reprezentance Anže Lanišek, ki težav z bolečinami v hrbtu nima več. »Polet v kvalifikacijah je bil soliden. Daje mi upanje in zagon, s tehnično izvedbo pa nisem povsem zadovoljen. Počutim se sproščeno,« je bil jasen Anže Lanišek.

Ko je Timi Zajc v kvalifikacijah pristal pri 233 metrih, je od olajšanja zakričal in imel nasmeh na obrazu. »Veliko časa je minilo od zadnjega dolgega poleta. Odvalil se mi je velik kamen. Končno sem imel dovolj višine, da sem užival v zraku. Komaj čakam naslednji polet. V Planico sem prišel izkoristit dve priložnosti. Moram biti pogumen in uživati. Upam, da bom izplezal iz brezna in marsikomu zaprl usta. V tej sezoni sem se naučil, da sem se preveč izpostavil za celo ekipo. Bolje je biti bolj tiho in da se ti fučka za vse,« je bil neposreden Timi Zajc, ki si želi čim več poletov čez 230 metrov.