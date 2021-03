Roman Zrno od frmntona je Marjan Tomšič , eden najizrazitejših predstavnikov »slovenskega« magičnega realizma, prvič izdal leta 1993. Gre za nekakšno nadaljevanje njegovih Šavrink in drugega dela spominov na Marijo Franca, ki je avtorju dolga leta pripovedovala o istrskih šavrinkah. Pripoved, ki obuja spomine na medvojna leta v Istri, vodi tokrat v ženski zapor. Izdaja je obogatena z avtorjevim predgovorom, v katerem prvič spregovori o okoliščinah, ki so spremljale prvo objavo tega romana.

Ni naključje, da je večkrat nagrajeni prozaist in kolumnist Miha Mazzini svoj novi kratki roman poimenoval Sprava, poglavja pa razdelil na prej, sedaj in potem. Njegov »domačijski roman s poanto« namreč opisuje nočno srečanje med bivšim partizanom in domobrancem. Domobranec Franc se po avtomobilski nesreči, v kateri skoraj povozi otroka, skrije v partizansko hišo, bralca pa čaka njun nočni pogovor, v katerem se soočita z vprašanjem, ali so razlike med njima res tako nepremostljive.

Američanka Madeline Miller je zaslovela že z delom Ahilova pesem, pred nami pa je zdaj njen drugi roman s predelavo mita – Kirka. Po navdihu iz Homerjeve Odiseje je avtorica oblikovala zgodbo o mitološki čarovnici, ki jo zavržejo njeni lastni sorodniki, zato se na samotnem otoku poveže z ljudmi. Pripovedne teme tako obsegajo družinsko rivalstvo in spletke v božanskih palačah, pa ljubezni in izgube, v fokusu pa je še praznovanje moči ženske v svetu, ki mu vladajo moški. Prevod Polone Glavan .

Finski pisec kriminalnih romanov Max Seeck , ki ga že primerjajo s slavnim Norvežanom Jojem Nesbojem, je v svojem prvem romanu Hamurabijevi angeli prizorišče postavil v Zagreb, v obdobje po jugoslovanski vojni, kjer izgine sodelavec finskega veleposlaništva. Preiskavo prevzame nekdanji pripadnik modrih čelad Kuismo, ki kmalu ugotovi, da gre za mafijske posle in pranje denarja mednarodnih korporacij. Kriminalko o nam znanem okolju in dogajanjih je prevedel Tadej Trebec .

Barbara Gregorič Gorenc: Negotove pesmi (Mladinska knjiga, 2020)

Barbara Gregorič Gorenc, za katero je serija otroških knjig, kot sta Škratje na kmetiji in Če bi Lili, je mladim pripravila novo pesniško zbirko Negotove pesmi. Z različnimi živalmi, denimo z dremavim dromedarjem in korajžno kravo, v njej potujemo predvsem v svet čustev, saj smo soočeni z veseljem in žalostjo, jezo in strahom ter negotovostjo in pogumom… Domišljijsko potovanje še olajšajo ilustracije Damjana Stepančiča.