Brez zamere, ampak tale naš premier je res gumpec! Mirno in prepričljivo bi lahko v Bruselj sporočil, da ne more na videokonferenco. »Ravno v petek,« bi se lahko opravičil, »imam sodno obravnavo, veste, moja stranka toži nekega univerzitetnega profesorja zaradi njegovih izjav o vplivu režima gospoda Orbana v Sloveniji, zaslišali me bodo, ne morem manjkati, prosim za razumevanje.« In bi zraven priložil še potrdilo sodišča o razpisu sodne obravnave in bi v Bruslju vse razumeli.

Mi pa ne razumemo, kako lahko pameten mož izpusti iz rok tako prepričljivo in verodostojno opravičilo. Razumete vi?