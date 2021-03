Pred današnjim vrhom Evropske unije, na katerem bodo voditelji članic ponovno razpravljali o pospešitvi cepljenja, je evropska komisija včeraj sprejela zaostrene pogoje izvoza cepiva proti covidu-19 iz EU. Ob ponovno poslabšanih epidemioloških razmerah, ko številne članice predvsem zaradi večje razširjenosti sevov koronavirusa spet zaostrujejo omejitvene ukrepe, želi Evropska unija zagotoviti, da bo na evropskih tleh proizvedeno cepivo namenjeno cepljenju evropskih državljanov. Zaostreni pogoji izvoza ne pomenijo vsesplošne prepovedi izvoza cepiva, proizvedenega v EU, temveč dodaten pritisk na proizvajalce, da zagotovijo pogodbeno dogovorjene količine cepiva Evropski uniji.

Ključen novi kriterij pri morebitni ustavitvi izvoznih dovoljenj za cepivo bo recipročnost dobav. Če bi katera država proizvajalka cepiva, kamor tudi iz EU izvažajo cepivo, omejila njegov izvoz, bi lahko tudi Evropska unija presodila, ali je izvoz tja še upravičen. Članice bodo pri morebitnih odločitvah za prepoved izvoza morale upoštevati tudi epidemiološke razmere v uvoznih državah, tamkajšnjo stopnjo precepljenosti in njihov dostop do cepiva.

Odločanje od primera do primera

»Do presoje bo prihajalo od primera do primera,« je dejal evropski komisar za trgovino Valdis Dombrovskis in dodal, da bo EU kot največja izvoznica cepiva na svetu to še naprej izvažala in zagotavljala njegovo dobavo tudi sistemu Covax, s pomočjo katerega cepivo dobivajo revnejše države. Doslej je le Italija zavrnila izvoz četrt milijona odmerkov AstraZenece Avstraliji, medtem ko je EU od konca januarja izdala 380 dovoljenj za izvoz skupno 43 milijonov odmerkov cepiva v 33 držav sveta.

V Uniji sicer že več tednov narašča nezadovoljstvo zaradi švedsko-britanskega proizvajalca cepiva AstraZenece. Ta se je zavezal do konca marca Evropski uniji zagotoviti dostavo 120 milijonov odmerkov cepiva, kasneje je to količino zmanjšal na 30 milijonov, a kot je včeraj dejal Dombrovskis, niso zdaj niti približno blizu tej številki. Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer (19 članic beleži večje število okužb, 15 držav poroča o večji zasedenosti postelj na intenzivni negi, 8 držav pa ponovno beleži večjo smrtnost zaradi covida) komisarka za zdravstvo Stella Kiriakides dodaja, da se tem trendom ne bo mogoče zoperstaviti zgolj z dodatnimi zdravstvenimi ukrepi, temveč bo treba zagotoviti tudi večjo količino cepiva.