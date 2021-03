Za Olimpijo in Jesenice se začenja vrhunec sezone. Ta konec tedna bodo odprli končnico v alpski ligi in veliko presenečenje bo, če Ljubljančani ne bodo osvojili naslova prvaka. Olimpija si je za nasprotnika v četrtfinalu izbrala Vipiteno, Jesenice pa Gardeno. Če bosta slovenska kluba zmagovala in preskočila dve oviri, se bosta srečala v finalni seriji na tri zmage.

Olimpija se lahko pohvali z izjemno statistiko po koncu rednega dela, ki ga je osvojila z devetimi točkami naskoka pred Jesenicami. Močno zasedbo, ki se pripravlja za selitev v najvišjo avstrijsko ligo, v zadnjih dveh mesecih vodi finski strokovnjak Raimo Summanen. Njegov izkupiček v alpski ligi je enajst zmag in dva poraza. »Odkar sem prišel v Ljubljano, me je nekaj stvari pozitivno presenetilo. Igralci trdo delajo in včasih še preveč. To je dobro znamenje za trenerja. V zadnjem času smo poskušali najti svoj ritem igre. Na ledu vidim pravo energijo in osredotočenost. Pomembno je, kaj igralci naredijo s ploščkom, ko je v njihovi posesti,« je razložil Raimo Summanen.

V svoji karieri je na večjem odru odigral mnogo ključnih tekem v izločilnih bojih in velja za največje tuje ime, ki je v trenerski vlogi delovalo v slovenskem okolju. »V končnici zmagaš ali umreš. Vsaka ekipa bo opravila preizkus, kako je skozi sezono opravila svoje delo. Tekme na izločanje so nepredvidljive in kdor misli, da se bomo sprehodili do naslova prvaka, izziva katastrofo. Ker se v četrtfinale podajamo s prvega mesta, moramo biti še toliko bolj skromni in paziti na osnove hokeja, ki na koncu odločajo. Pripravljeni moramo biti tudi na težke čase na ledu,« pravi Finec, ki se po mestu vozi s starim kolesom.

Olimpija je po vrnitvi v najvišje regijsko tekmovanje postala bolj zanimiva za tuje hokejiste. Športni direktor Jože Kovač navezuje stike s slovenskimi reprezentanti, ki v letošnji sezoni nastopajo na tujem. Pri okrepitvah s svojimi poznanstvi pomaga tudi trener Summanen, ki je izrazil navdušenje, da bo Olimpija v prihodnji sezoni nastopala v ligi ICEHL. »Verjamem, da se bo hokejski utrip v Ljubljani s tem povečal in da se bo več otrok vključilo v panogo. Prav je, da ima ta država svojega predstavnika v takšni ligi. Kot trener si želim, da bi Slovenija imela več drsališč in dvoran, da bi lahko igrali hokej tudi v poletnih mesecih. Tukaj ne potrebujete tujih trenerjev. Doma imate dovolj sposobnih ljudi, ki se spoznajo na hokej, primanjkuje pa vam ledenih dvoran,« je izpostavil.