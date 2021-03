Ameriški zunanji minister Antony Blinken je ob zaključku obiska v Bruslju zaveznicam v Natu in Evropski uniji dejal, da je sodelovanje s Kitajsko in Rusijo pri ključnih skupnih vprašanjih možno, vendar je hkrati pozval k previdnosti in opozoril, da je treba avtoritarnim režimom pokazati nadrejenost demokracije. EU je pozval, naj se postavi za liberalne vrednote in človekove pravice, kajti v svetu po njegovih ocenah poteka razprava, ali je boljša pot za naprej demokracija ali avtokracija, ZDA in Evropska unija pa morata skupaj ljudem predstaviti, da je najboljša izbira demokracija. »Upamo lahko, da bomo imeli z Rusijo predvidljive in stabilne odnose,« je dejal Blinken, potem ko sta se Moskva in Peking ostro odzvala na evropske in ameriške sankcije zaradi kršitev človekovih pravic.

Slovenija Kitajski izrazila skrb Evropske države poskušajo uravnotežiti svoje odnose z Rusijo, podobno se zdaj dogaja tudi v odnosih s Kitajsko. Blinken je zaveznicam dejal, da ZDA držav ne bodo silile v izbiro »mi ali oni«. »Države lahko sodelujejo s Kitajsko, kjer je to možno,« je dejal in kot primer navedel boj proti podnebnim spremembam. Potem ko je Kitajska zoper evropske politike in več organizacij uvedla povračilne sankcije, je slovensko zunanje ministrstvo včeraj na pogovor poklicalo kitajskega veleposlanika v Sloveniji Wanga Shunqinga. Sankcije, ki jih je uvedel Peking proti EU, so doletele tudi slovensko predstavnico pri politično-varnostnem odboru Sveta EU. Z MZZ so sporočili, da so veleposlaniku izrazili skrb zaradi kršitev človekovih pravic manjšin v Xinjiangu in spremembe zakonodaje o avtonomiji Hongkonga. ag, agencije