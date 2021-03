Na sodišču v kraju Staines, kakšnih 35 kilometrov jugozahodno od Londona, se je začel prvi primer, v katerem se najemodajalec brani obtožb, da je mladim dekletom in brezdomkam v zameno za spolne usluge oddajal sobo. Dvainpetdesetletni Christopher Cox je sodeč po obtožnici podnajemnice iskal prek malih oglasov. Zainteresirane je prosil, naj mu pošljejo svoje fotografije, v zameno za brezplačno sobo v njegovi hiši pa od njih zahteval spolne usluge ter tudi kuhanje in čiščenje v bikiniju.

Pred dnevi se je 52-letni Britanec tako zagovarjal zaradi obtožb spodbujanja k prostituciji. Krivde ni priznal. Policija je primer začela raziskovati predlani, in sicer po predvajanju oddaje The Kyle Files, posvečene ravno prevaram »seksa za najemnino«. Preiskovalna ekipa se je do podatkov o Coxu dokopala tako, da se je članica ekipe izdajala za dekle, ki nujno potrebuje stanovanje. Prijavila se je na kakšnih dvajset oglasov, od četrtine ponudnikov je zelo hitro dobila odgovor. Ekipo je najbolj zaskrbel ravno oglas 52-letnika, saj si je za tarče vzel brezdomke in mlada dekleta. Torej najranljivejše punce.

Hoče seks, in to čim večkrat

Z raziskovalko pod krinko sta si izmenjala nekaj sporočil, v katerih Cox nikakor ni mogel skriti svojega fetiša do deklet v bikinkah, kmalu zatem sta se dobila v pubu. »Zadnja leta imam na tem področju že kar nekaj izkušenj. Veliko deklet se prijavi, a niso pripravljene na tak aranžma. Veš, nisem pošast, kakršna se morda zdim na prvi pogled,« je nagovoril potencialno bodočo podnajemnico. »Pomagal bi ti in skrbel zate, a nisem neki dobri samaritan, ki v zameno ne bi zahteval ničesar,« ni okolišil in raziskovalki pod krinko je povedal, da bi od nje pričakoval seks, in to čim večkrat. »Ne bom te silil v nekaj, česar nočeš početi, te bom pa skušal pregovoriti v to. Nočem te zlorabiti, te bom pa izrabil, saj si v težki situaciji,« so v oddaji predvajali na kamero ujet pogovor. Ne bi pa je posilil, ji je zagotovil. Povedal ji je, da je imel tak dogovor že s sedmimi ali osmimi dekleti, a da še nobene ni na koncu zakopal na vrtu. »No, vsaj doslej še ne. Ti bi lahko bila prva,« se ji je zasmejal. Med klepetom ji je še navrgel, da so se na oglas javile tudi najstnice, najmlajša je imela vsega dvanajst let, a se mu je to zdelo preveč nevarno. Kmalu zatem se je z njim soočil voditelj Jeremy Kyle, a moški pred kamero ni bil zgovoren. Oglas je zatem umaknil, a so raziskovalci manj kot dva meseca kasneje že naleteli na novega.

Tovrstni »aranžmaji« naj bi bili v Veliki Britaniji v strmem porastu. Po ocenah strokovnjakov je takšno nespodobno povabilo v zadnjih petih letih prejelo kar 250.000 deklet, na oglase pa se javljajo tudi punce šele na pragu pubertete. Za oddajo je spregovorila tudi ena od deklet, ki v danem trenutku ni našla boljše možnosti za svoje življenje. Bila je na robu obupa, saj je pristala na ulici, zato je sama objavila oglas, v katerem je iskala dom s poceni najemnino ali brez nje. V času snemanja oddaje je že mesec dni za sobo plačevala s svojim telesom. »Razkazal mi je hišo, potem pa me je že začel otipavati. Takoj me je hotel, zahteval je tudi, da po stanovanju hodim v visokih petah in spodnjem perilu,« je razlagala Natalie. Ker jo je bilo moškega strah, je tu in tam prespala pri prijateljih, a še bolj kot njega jo je strah življenja na ulici.