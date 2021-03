Prebivalci Struževega, majhnega naselja pri Kranju na levem bregu Save, so novice o urejanju križišča, ki vodi z glavne ceste do njihovega naselja, silno veseli. Priključevanje na glavno cesto proti Naklemu jim je namreč zaradi neprestanega prometa in potrebe po zavijanju v levo povzročalo veliko sivih las ter od njih terjalo veliko časa in potrpežljivosti.

Za dela bo poskrbela Gorenjska gradbena družba, naročnik projekta je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Zaradi gradbenih del bodo odgovorni na odseku državne ceste Polica–Kranj (Kidričeva) postavili več delnih zapor z urejenim dvosmernim prometom. Popolna zapora bo na cesti od Pizzerije Gorenc proti naselju Struževo. Prebivalci bodo do naselja dostopali prek občinske ceste Polica–Struževo nad Kamnoseštvom Jerič, so zapisali na MO Kranj.

Vozniki tovornih vozil (nad 3,5 tone) bodo v smeri Naklega oziroma avtocestnega priključka Kranj zahod na ključnih lokacijah (za križiščem na Laborah, pred krožiščem Aquasava pri nakupovalnem središču Supernova in glavnim križiščem na Zlatem polju iz smeri Zdravstvenega doma Kranj) opozorjeni na prepoved prometa za vozila, katerih skupna masa presega 3,5 tone in preusmerjeni na avtocestni priključek Kranj vzhod, opozarjajo na MO Kranj.

»Prometni pas v smeri Kranja ostane normalno v uporabi, prometni režim pa bo spremenjen,« pa opozarjajo na PU Kranj. »Na območju delovišča je že vzpostavljena prepoved za pešce in kolesarje. Gre za manjše območje na in ob glavni cesti, kjer se bo začelo urejati križišče za Struževo,« še dodajajo. Kot so zapisali na MO Kranj, bo takšen prometni režim z zaporami veljal predvidoma dva meseca. pe